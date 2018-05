Nucleare Iran,Netanyahu ne parla con Abe

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 MAG - I timori di Israele sui piani nucleari dell'Iran sono stati al centro oggi di un colloquio a Gerusalemme fra il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, e il suo omologo giapponese, Shinzo Abe. "L'Iran ha conservato tutti i suoi piani", ha detto il premier israeliano, riferendosi ai documenti di cui di recente i servizi segreti israeliani sono entrati in possesso. "Chi non è interessato ad armi atomiche - ha aggiunto - non li avrebbe né preparati, né conservati". "L'accordo sul nucleare - ha insistito - è cattivo, si basa sulle menzogne e sugli inganni dell'Iran". Netanyahu e Abe, informa un comunicato ufficiale, hanno poi discusso una serie di progetti volti a rafforzare l'interscambio fra i rispettivi Paesi, fra cui il lancio di voli diretti. Abe ha quindi invitato Netanyahu a compiere appena possibile una nuova visita in Giappone.