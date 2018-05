Iran, non rinegozieremo accordo nucleare

ROMA, 3 MAG - Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha affermato in un intervento video che l'Iran non "rinegozierà o integrerà" l'accordo nucleare internazionale sottoscritto nel 2015. Zarif ha risposto così, ribadendo la posizione iraniana degli ultimi giorni, alle minacce degli americani di ritirarsi dall'accordo nucleare. La decisione di Donald Trump è attesa entro il 12 maggio. Il ministro iraniano ha sottolineato che il programma missilistico di Teheran non può essere oggetto di negoziato internazionale, come chiedono invece alcuni occidentali, ad integrazione dell'intesa nucleare, perché è una questione interna che riguarda la sicurezza dell'Iran.