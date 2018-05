Arriva 'The Apprentice' film su Trump

NEW YORK, 3 MAG - Donald Trump, dalla gioventù allo Studio Ovale come 45/mo presidente degli Stati Uniti. E' il tema che esplorerà il film 'The Apprentice', il cui progetto e' stato appena annunciato e la cui sceneggiatura sarà scritta dal giornalista di Vanity Fair Gabriel Sherman. Secondo quanto scrive Variety, la trama segue l'ascesa al potere del magnate dalla prospettiva delle persone che hanno avuto influenza nella sua vita, tra cui l'avvocato Roy Cohn, morto nel 1986 e legale di Trump agli inizi degli anni '70. "Come giornalista - ha spiegato Sherman - ho seguito Donald Trump per oltre 15 anni. Per tanto tempo sono rimasto affascinato dall'origine della sua storia come giovane imprenditore edile che si faceva largo nel duro panorama della New York degli anni '70 e '80. Quel periodo ci dice tanto su quell'uomo che oggi siede negli Studio Ovale". Il film sarà prodotto dalla Gidden Media.