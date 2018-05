Farage deride il Belgio, non è nazione

LONDRA, 3 MAG - Il Belgio? "Non è neppure una nazione, è una creazione artificiale". Non si è fatta attendere la replica sarcastica dell'alfiere dell'euroscetticismo britannico Nigel Farage alla sollecitazione rivolta dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, al governo di Bruxelles a dare la cittadinanza belga alle decine di funzionari britannici dell'Ue che volessero mantenere il loro lavoro anche dopo la formalizzazione della Brexit, fra un anno. Gli stessi belgi "si detestano fra loro intensamente" tra fiamminghi e valloni di lingua francese, ha rincarato Farage. Una punzecchiatura a cui il premier belga, Charles Michel, ha replicato ironicamente di essere pronto a tener conto dei "saggi consigli di Nigel Farage" dopo quelli che hanno portato "la Gran Bretagna alla Brexit". L'ex premier Guy Verhofstadt ha invece puntato sul calcio, affermando che il Belgio farà vedere all'Inghilterra se è una nazione o no nella sfida diretta ai prossimi mondiali di Russia 2018.