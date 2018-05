Hawaii: vulcano, evacuate 1.500 persone

HONOLULU, 4 MAG - Le autorità delle Hawaii hanno ordinato l'evacuazione di circa 1.500 persone in seguito all'eruzione del vulcano Kilauea, che si è risvegliato ieri dopo alcuni giorni di terremoti che hanno scosso il distretto di Puna. Il governatore delle Hawaii ha mobilitato la Guardia Nazionale dello Stato per assistere i cittadini nelle operazioni di evacuazione e proteggere circa 770 strutture abbandonate dai residenti che ieri hanno trovato rifugio in un centro di accoglienza dopo che lava e vapori hanno invaso una zona residenziale nei dintorni di Pahoa, sull'Isola Grande. Per il momento non si hanno notizie di feriti.