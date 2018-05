Gb: voto locale, Labour primo partito

LONDRA, 4 MAG - Il Labour si conferma primo partito nel voto amministrativo di 150 assemblee locali in Inghilterra, ma non sfonda nelle roccaforti Tory in una tornata di elezioni parziali del Regno Unito che vedono il partito della premier Theresa May tenere soprattutto nelle aree pro Brexit del Paese, a scapito dell'Ukip di Nigel Farage ormai sparito dalle scene. I risultati attribuiscono ai laburisti di Jeremy Corbyn il controllo più o meno degli stessi consigli comunali della vittoria amministrativa del 2014, inclusa la maggioranza dei municipi di quartiere a Londra (21 su 32), con un complessivo incremento di consiglieri. Ma, salvo Plymouth, non la conquista di feudi strappati ai Conservatori che nella capitale resistono a Westminster, a Chelsea and Kensington, a Barnet e in un'altra mezza dozzina di bastioni. In generale quello di May sembra diventare il partito della Brexit, fagocitando i consensi euroscettici dell'Ukip, già azzerato nel voto nazionale 2017. Mentre Labour e LibDem crescono nelle aree pro-Remain.