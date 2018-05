Duemila agenti a cortei anti-Macron

PARIGI, 5 MAG - Gli organizzatori del corteo "La festa a Macron", che vuole ironicamente celebrare un anno dall'elezione del presidente francese, assicurano che sarà una manifestazione "bella e festosa". Ma in strada, come annunciato ieri dal prefetto di Parigi, sono schierati da questa mattina 2.000 poliziotti e gendarmi, ben 500 in più di martedì scorso, quando oltre 1.500 black-bloc in testa al corteo del 1 maggio hanno scatenato una violenta guerriglia. A trainare la manifestazione - dall'Opera alla Bastiglia, passando per place de la Republique - gli aderenti a La France Insoumise, la sinistra radicale di Jean-Luc Melenchon. Con loro comunisti e Nuovo partito anticapitalista. Da tutti, un appello ad evitare infiltrazioni dei violenti nel corteo. "Vogliamo inviare un messaggio chiaro a Emmanuel Macron e agli ambienti economici intorno a lui - ha scritto sul suo blog Melenchon - quello della determinazione e della volontà di non mollare su niente".