Siria: 6 morti in raid aerei a Idlib

(ANSAmed) - BEIRUT, 5 MAG - Sei persone sono state uccise e 12 ferite in un raid aereo compiuto la scorsa notte nella provincia siriana nord-occidentale di Idlib, controllata da forze degli insorti, secondo quanto riferisce il servizio di difesa civile dei 'Caschi bianchi', attivo al di fuori delle zone governative. Secondo la stessa fonte, tra i feriti vi sono diverse donne e bambini. La notizia non può essere verificata con fonti indipendenti e non è chiaro chi avrebbe compiuto l'attacco. Secondo fonti dell'opposizione il raid sarebbe stato effettuato da jet russi decollati dalla base di Hmeimim nella provincia di Latakia.