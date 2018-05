Russia: fermati anche 5 giornalisti

MOSCA, 5 MAG - Ci sono almeno cinque giornalisti tra le persone fermate in Russia durante le manifestazioni anti-Putin 'Per noi non è lo zar'. Lo riportano i media russi. L'ong Ovd-Info fa sapere che a Mosca sono stati fermati i giornalisti Oksana Gandziuk, della tv d'opposizione Dozhd, e Ilia Gorshkov e Aleksandr Antiufeev, di Daily Storm. I tre avevano al collo la 'Press card'. La radio Eco di Mosca riferisce del fermo del fotoreporter di Novaia Gazeta Mikhail Grebenshikov. Radio Liberty inoltre fa sapere che anche una sua collaboratrice è stata fermata.