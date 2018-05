Netanyahu da Putin mercoledì a Mosca

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 MAG - Benyamin Netanyahu incontrerà a Mosca mercoledì prossimo Vladimir Putin con il quale "discuterà temi regionali". Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro spiegando che l'incontro è stato deciso in una recente telefonata tra i due. Secondo la stessa fonte, Putin ha invitato Netanyahu a raggiungerlo per la parata per la vittoria sulla Germania nazista. I due si incontreranno al Cremlino dopo la parata.