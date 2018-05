Gb:2 ragazzi uccisi a Londra e Liverpool

ROMA, 6 MAG - Un 17enne è stato ucciso con un colpo di pistola a sud di Londra, mentre un ragazzo di 20 anni è stato ucciso a coltellate a Liverpool Lo riferiscono i media britannici che citano la polizia. Gli agenti londinesi sono interventi dopo la telefonata che avvertiva di alcuni colpi di arma da fuoco nel quartiere di Southwark. La vittima è stata trovata in strada dove è stato subito soccorso dallo staff medico dell'ambulanza, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il minorenne non è stato ancora identificato mentre le indagini proseguono. In base a quanto si apprende, a Liverpool i soccorsi sono giunti subito sul posto, ma il giovane è deceduto in ospedale per le ferite riportate.