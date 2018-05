Usa: siccità uccide 200 cavalli selvaggi

NEW YORK, 6 MAG - Più di 200 cavalli selvaggi sono stati trovati morti nella Navajo Nation, il territorio dei nativi americani che si estende fra l'Arizona, lo Utah e il New Mexico. La morte è stata attribuita alla siccità e alla carestia che stanno affliggendo l'area. "Stavano cercando acqua per restare in vita. Sfortunatamente durante la ricerca sono rimasti intrappolati nel fango e nono riusciti a scappare perchè troppo deboli", afferma il vice presidente di Navajo Nation, Jonathan Nez.