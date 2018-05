Attacco a villaggio in Nigeria, 45 morti

ROMA, 6 MAG - Almeno 45 persone sono state uccise nello Stato nigeriano di Kaduna (centronord) in seguito ad un attacco da parte di un gruppo armato contro il villaggio di Gwaska, nella zona di Birnin Gwari. Lo riporta la Bbc online, secondo cui molte delle vittime facevano parte di un gruppo di vigilantes nato per difendere i villaggi della zona. Il gruppo armato ha anche dato fuoco a numerose abitazioni del villaggio, dove molti ora chiedono l'intervento dell'esercito. Il mese scorso 14 minatori sono stati uccisi durante un attacco nella stessa area di Birnin Gwari ed aumenta la pressione sul governo del presidente Muhammadu Buhari, al centro delle critiche per non fare abbastanza contro la violenza in quello Stato.