Russia:oggi cerimonia insediamento Putin

MOSCA, 7 MAG - Vladimir Putin si insedierà oggi ufficialmente al Cremlino per il suo quarto mandato da presidente russo. La cerimonia e il giuramento sono in programma nella Sala di Sant'Andrea del Grande Palazzo del Cremlino alle 12 ora di Mosca (le 11 in Italia). Putin, 65 anni, tra l'incarico di premier e quello di presidente, è al potere dal 31 dicembre 1999. Nel corso della giornata, Putin potrebbe inoltre annunciare il nome di colui che propone come capo del governo: secondo molti esperti, verrà confermato nella carica Dmitri Medvedev, è però probabile che cambino alcuni ministri. Putin ha vinto le presidenziali dello scorso marzo con oltre il 76% dei voti, una cifra da record, anche se si sono registrati dei brogli. Il nuovo mandato si concluderà nel 2024. Sabato migliaia di persone sono scese in piazza contro Putin nel corso della manifestazione 'Per me non è lo zar' organizzata dall'oppositore Alexiei Navalni. Le autorità hanno reagito con oltre mille fermi, addirittura oltre 1.600 secondo l'ong Ovd-Info.