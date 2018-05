Trump attacca Kerry,caos da accordo Iran

NEW YORK, 7 MAG - Il presidente americano Donald Trump attacca l'ex segretario di stato John Kerry per aver negoziato la storica intesa sul programma nucleare dell'Iran: "Gli Stati Uniti non hanno bisogno della diplomazia ombra verosimilmente illegale di John Kerry", scrive il tycoon su Twitter, sottolineando come l'ex capo della diplomazia Usa nell'era Obama "e' stato uno di quelli che ha creato questo caos".