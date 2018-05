Gb: ferito un ragazzo a Manchester

LONDRA, 7 MAG - Continua ad allungarsi la scia delle violenze giovanili in Inghilterra, e non solo a Londra: ultima vittima un giovane non ancora ventenne ferito oggi con un'arma da fuoco a Clayton, un sobborgo di Manchester, come riferisce la polizia locale citata dalla Bbc. L'episodio è avvenuto in pieno giorno, nel pomeriggio di una giornata non lavorativa (oggi in Gran Bretagna si è festeggiato May Bank Holiday Monday). Il giovane è stato colpito a una gamba in un agguato in piena regola ed è rimasto ferito in modo serio, secondo i medici. Ignoto per ora l'aggressore, malgrado le ricerche condotte da diverse pattuglie dalla Greater Manchester Police, che hanno cordonato per alcune ore la strada teatro dell'accaduto. Gli investigatori hanno intanto annunciato un rafforzamento dei dispositivi di sicurezza in città, così come fatto a Londra sull'onda degli ultimi fatti di sangue avvenuti nella capitale nel weekend. E' stato poi lanciato un appello a tutti i possibili testimoni a contattare le autorità.(ANSA).