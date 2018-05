Ucraina, 3.000 militari morti in Donbass

MOSCA, 8 MAG - Oltre 3.300 militari ucraini sono morti nel Donbass dall'inizio del conflitto, nell'aprile del 2014: lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Stepan Poltorak, in un'intervista a obozrevatel.ua pubblicata sul sito internet del ministero. "L'esercito ucraino - ha affermato Poltorak - ha perso 3.332 uomini dall'inizio dell'aggressione, di cui 2.394 in combattimento e 938 non in azioni di combattimento".