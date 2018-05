Armenia: in piazza per Pashinyan

MOSCA, 8 MAG - Decine di migliaia di sostenitori di Nikol Pashinyan stanno festeggiando in Piazza della Repubblica, a Yerevan, l'elezione a premier armeno del leader della Rivoluzione di Velluto. L'ex oppositore si è unito ai suoi fan e ha arringato la folla. Molte persone in piazza sono vestite di bianco per esprimere la loro speranza che con Pashinyan premier si apra una nuova pagina della storia armena. "Tu, fiero cittadino armeno, hai vinto oggi. Nessuno - ha detto Pashinyan - adesso oserà attaccare questa vostra vittoria. Ma io vorrei che registrassimo l'essenza della vittoria. La vittoria non consiste nel fatto che io sia stato eletto ma nel fatto che voi abbiate deciso chi sarebbe diventato premier".