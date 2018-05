Ungheria: in piazza contro Orban

BUDAPEST, 8 MAG - Decine di migliaia di manifestanti si sono radunati nel pomeriggio sulla piazza del Parlamento a Budapest per protestare contro l'autoritarismo del regime istaurato dal premier Viktor Orban e contro un'elezione ritenuta iniqua. "Siamo noi la maggioranza!" è il loro slogan. Effettivamente 2,6 milioni di ungheresi hanno votato un mese fa, in modo frammentato, per i partiti di opposizione, e solo 2,5 per il partito di Orban, (Fidesz). Il premier incaricato parlerà giovedì in Parlamento, delineando il suo programma. E fra i primi atti del Parlamento insediato oggi ci sarà l'approvazione della legge Stop Soros, che penalizza le organizzazioni civili che aiutano i migranti e prevedono una modifica della costituzione vietando l'accoglienza di stranieri senza autorizzazione parlamentare. La manifestazione di protesta era indetta da ong e movimenti civili, senza i partiti. "Basta con la dittatura!", "Orban vattene!", hanno scandito i partecipanti.