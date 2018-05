Iran: sanzioni Usa in vigore tra 3 mesi

NEW YORK, 8 MAG - Le sanzioni Usa all'Iran rientreranno in vigore fra 90 giorni, a partire da oggi. Lo affermano fonti dell'amministrazione Trump a Fox News. Le stesse fonti spiegano come gli Stati Uniti saranno ufficialmente fuori dall'accordo sul programma nucleare di Teheran solo quando le sanzioni verranno reintrodotte.