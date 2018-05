Usa:Cordray vince primarie Ohio

NEW YORK, 9 MAG - Il democratico Richard Cordray vince le primarie democratiche in Ohio per sostituire il governatore John Kasic, in via di scadenza. Cordray sfiderà il repubblicano Mike DeWine per il titolo di governatore. Cordray era stato nominato dall'ex presidente Barack Obama responsabile dell'agenzia per la tutela dei consumatori istituita con la riforma di Wall Street.