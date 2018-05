Aste: quadri Rockefeller,boom prima sera

NEW YORK, 9 MAG - Debutto da oltre mezzo miliardo di dollari per l'asta della collezione di Peggy e David Rockefeller: con 115 milioni di dollari (diritti d'asta compresi) per il Picasso 'Fillette à la corbeille fleurie' del 1905, la vendita preceduta da un tour internazionale che ha coinvolto oltre 75 mila persone ha registrato prezzi record per molti artisti degli ultimi 150 anni. In tutto erano all'incanto 44 capolavori raccolti da varie generazioni della famiglia Rockefeller. Opere di Delacroix, Monet, Gauguin, Matisse, Gris, Picasso, Miro e altri grandi dell'Ottocento e del Novecento hanno totalizzato oltre 646 milioni dollari. Ogni lotto venduto. Tutto il ricavato in beneficenza. L'asta va avanti fino al 10 maggio.