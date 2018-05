Iran: Berlino, evitare escalation

BERLINO, 9 MAG - Berlino non condivide la decisione di Washington sull'accordo iraniano e lavorerà con Londra e Parigi per evitare un'escalation incontrollata nella regione. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, in una nota. "Il nostro obiettivo è restare nell'accordo. E che questo abbia un futuro", ha affermato spiegando che la decisione degli Usa "non è stata sorprendente ma resta non condivisibile". "L'insicurezza cresce e si rischia anche che diminuisca la fiducia negli accordi internazionali", ha incalzato. Berlino vuole "evitare un'escalation incontrollata della situazione". "Con Londra e Parigi continueremo a parlare ad una sola voce", ha aggiunto, citando anche i contatti con l'alto rappresentante per gli Affari esteri dell'Ue Federica Mogherini.