Aiea ribadisce, Iran rispetta accordo

BERLINO, 9 MAG - Il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Yukiya Amano, ha ribadito oggi che l'Iran rispetta pienamente i suoi impegni relativi all'accordo sul suo programma nucleare del 2015. "In base all'accordo, l'Iran è sottoposto al sistema di verifica nucleare più stringente al mondo, il che rappresenta una significativa garanzia in più".