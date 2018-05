Germania:rimpatrio per attentatore Bardo

BERLINO, 9 MAG - Era programmato per stamani alle 8 da Francoforte il rimpatrio in Tunisia del terrorista Heikel S., arrestato in Germania un anno fa, con l'accusa di avere fra l'altro partecipato all'attentato al Museo Bardo nel 2015. Lo ha scritto la Bild on line. Nelle scorse settimane, la magistratura tedesca ha respinto il ricorso del tunisino, decidendo l'espulsione, anche perché nel suo paese non rischierebbe la pena di morte. Nel luglio 2017, il rimpatrio fallì all'ultimo momento, mentre l'uomo si trovava già a bordo dell'aereo che avrebbe dovuto riportarlo nel paese d'origine. Arrestato nel febbraio 2017, il tunisino risponde anche dell'accusa di aver pianificato un attentato in Germania.