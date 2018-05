Trump, 3 prigionieri in Corea rientrano

NEW YORK, 9 MAG - I tre prigionieri americani in Corea del Nord stanno tornando a casa. Lo annuncia Donald Trump su Twitter. ''Sono lieto di informare che il segretario di Stato Mike Pompeo sta rientrando dalla Corea del Nord con tre persone che tutti vogliono rivedere. Sembrano in buona salute'', twitta Trump. ''Il segretario Pompeo e i suoi tre ospiti atterreranno alla base aerea di Andrew alle due del mattino'', otto del mattino di giovedi' in Italia. ''Saro' li' a riceverli'', aggiunge Trump in un secondo tweet.