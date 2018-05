Usa: McCain contro nomina Haspel a Cia

NEW YORK, 10 MAG - Il senatore John McCain, ex prigioniero di guerra in Vietnam e uno dei saggi del partito repubblicano in Usa, ha lanciato un appello al Senato perche' non confermi la nomina di Gina Haspel alla guida della Cia. Quest'ultima, secondo l'ex candidato alla Casa Bianca, e' rea di non aver ammesso davanti alla commissione intelligence che la tortura e' una pratica immorale. "Io credo che Haspel ami il nostro Paese e abbia dedicato la sua vita professionale a difenderlo. Ma il suo ruolo nel supervisionare attivita' di tortura e' inquietante e squalificante", ha affermato McCain, che durante la sua prigionia e' stato torturato e al suo ritorno in patria ha avuto l'onorificenza di eroe di guerra.