Elezioni Malaysia, vince opposizione

KUALA LAMPUR, 10 MAG - L'opposizione ha ottenuto la maggioranza in Parlamento ponendo così fine con un sorpasso inedito a 60 anni di potere ininterrotto del partito Malay. La Commissione elettorale ha annunciato che l'opposizione ha ottenuto 112 seggi in Parlamento e il Fronte nazionale 76. Le elezioni sono state di fatto un referendum popolare sull'esecutivo di Najib Razak, primo ministro al centro di un colossale scandalo di corruzione. Razak ha dichiarato di voler "rispettare il verdetto delle urne", dopo che nella scorsa notte e' maturato il trionfo elettorale della coalizione di opposizione per la prima volta dopo sei decenni. Nel suo discorso, Najib ha tuttavia usato formule che non implicano un pieno riconoscimento della sconfitta.