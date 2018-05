Siria: Israele, maggiore attacco in anni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 MAG - "Quella della scorsa notte è stata la nostra operazione aerea maggiore negli ultimi anni": lo ha detto in una conferenza stampa il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus riferendosi alle "decine" di obiettivi militari iraniani colpiti in Siria. "Il nostro intento non era di provocare vittime, ma di colpire infrastrutture". Secondo Conricus i danni inflitti "sono molto significativi" e all'Iran occorreranno mesi per ripararli.