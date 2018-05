Macron, in Ue tentazioni a dividersi

BERLINO, 10 MAG - Emmanuel Macron ha citato anche le elezioni in Italia, parlando ad Aquisgrana delle "tentazioni" presenti in Europa a dividersi e ad assecondare la retorica dei nazionalismi. "Abbiamo visto la Brexit, abbiamo visto le elezioni in Italia...", ha affermato, in un passaggio del suo discorso, mettendo in guardia da chi vorrebbe dividere l'Ue.