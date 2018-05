Hawaii, da vulcano rischio lancio rocce

NEW YORK, 10 MAG - Il vulcano di Kilauea potrebbe eruttare rocce che sono come proiettili balistici. E' l'allarme lanciato dagli esperti per l'isola di Big Island nell'arcipelago delle Hawaii da diversi giorni interessata da un'intensa attività vulcanica che ha ricoperto di lava un territorio pari a cento campi da football. Secondo l'US Geological Survey, l'agenzia che studia il territorio americano, il fenomeno potrebbe verificarsi se la lava continuasse a sprofondare in un lago all'interno di un cratere del vulcano creando un afflusso di acqua di falda che potrebbe interagire creando esplosioni di vapore. "Queste forze - spiega - potrebbero emettere proiettili balistici grandi come sassolini oppure rocce del peso di diverse tonnellate". Finora la lava ha distrutto 36 strutture e costretto all'evacuazione di circa 1700 residenti. Il governatore David Ige ha chiesto a Trump lo stato di emergenza per sbloccare fondi in modo da proteggere la popolazione per i prossimi trenta giorni.