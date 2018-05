Giappone: 'donne senza figli sono peso'

ROMA, 11 mag - Un deputato giapponese è finito nella bufera per aver affermato che "le donne in Giappone devono fare figli perchè se no saranno un peso per la casse dello stato". Almeno tre figli, secondo Kanji Kato che ne ha avuti ben sei. Quando incontro una donna che dice di non avere intenzione di sposarsi, ha raccontato il parlamentare al giornale giapponese Asahi Shimbun, le dico che finirà in una casa di cura pagata con le tasse dei nostri figli. Immediate le proteste di parlamentari donne che hanno accusato il 72enne di essere sessista e lo hanno invitato a chiedere scusa. Alla fine Kato ha ritrattato dichiarando di non aver voluto minimamente offendere la donne ma ha ribadito che il tasso di natalità, che l'hanno scorso è crollato ai minimi storici, è una delle questioni più importanti per il Giappone.