Eruzione monte Fuji bloccherebbe Tokyo

TOKYO, 11 MAG - Un'eventuale eruzione del monte Fuji, il vulcano più alto del Giappone, potrebbe causare una pioggia di cenere che porterebbe Tokyo a uno stato di completa paralisi. E' l'interpretazione di un rapporto del governo, reso pubblico dall'agenzia Kyodo, che verrà adottato come la principale linea guida per approntare un piano di emergenza, che include l'evacuazione dei residenti e l'impiego di bulldozer per liberare le vie d'accesso della capitale. Il 'Fuji-san', come è comunemente conosciuto dai residenti, è un vulcano attivo che dista appena 100 chilometri dal centro di Tokyo. I precedenti storici raccontano di almeno 10 potenti eruzioni a partire dall'anno 781, sebbene siano passati tre secoli dall'ultimo avvenimento di un certo livello; e dagli anni '60 il vulcano non ha più mostrato segnali di attività. Secondo il rapporto, dopo un'eruzione una coltre di cenere alta oltre 10 cm si depositerebbe sulle strade dei 23 comuni della capitale, rendendo inservibili le strade e impedendo il passaggio di merci e persone