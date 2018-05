Malaysia: ex premier bloccato in patria

BANGKOK, 12 MAG - L'ex premier della Malaysia Najib Razak, sconfitto tre giorni fa alle elezioni, e la moglie, Rosmah Mansor, sono stati inseriti nella lista nera dal dipartimento dell'immigrazione nazionale e non potranno quindi lasciare il Paese, come sembravano intenzionati a fare oggi pomeriggio. Lo hanno annunciato le stesse autorità dell'immigrazione malesi. Najib e la consorte sarebbero dovuti partire nel pomeriggio "per una breve vacanza", facendo una prima tappa in Indonesia. Alcuni temevano però una fuga strategica per sfuggire alle possibili conseguenze giudiziarie per il presunto coinvolgimento di Najib nello scandalo di corruzione e appropriazione indebita relativo al fondo sovrano 1Mdb, da lui fondato nel 2009. Da esso sono infatti spariti 4,5 miliardi di dollari tra cui 700 milioni trasferiti direttamente sul conto di Najib e altri 30 milioni spesi per l'acquisto di gioielli per Rosmah. Najib si è sempre detto innocente.