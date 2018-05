Turchia: Erdogan, Gb partner strategico

ISTANBUL, 13 MAG - "La Gran Bretagna è un partner strategico", per la Turchia. Lo ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan alla vigilia della sua visita a Londra dove incontrerà la premier britannica Theresa May e la regina Elisabetta. Tra i temi in agenda, gli ultimi sviluppi della questione cipriota e "un piano congiunto" per il Medio Oriente, in particolare per Siria, Iraq e Iran. Erdogan ha spiegato che la sua visita di tre giorni ha, inoltre, lo scopo di rafforzare i rapporti economici tra Gran Bretagna e Turchia e di mantenerli saldi "anche dopo la Brexit".