Afghanistan: attacco suicida a Jalalabad

KABUL, 13 MAG - Almeno sei persone sono rimaste uccise, e altre venti ferite, in un attacco suicida a Jalalabad, nell'est dell'Afghanistan. In seguito ad una serie di esplosioni, c'è stato uno scontro a fuoco tra le forze di sicurezza ed un commando armato. Un portavoce del governo provinciale ha riferito che ci sono state tre esplosioni, che hanno dato il via ad un "attacco coordinato". Fonti sanitarie hanno poi spiegato che quattro cadaveri e circa 20 feriti sono stati trasportati in ospedale. Gli assalitori hanno colpito gli uffici del dipartimento delle finanze della provincia di Nangarhar. Al momento non c'è stata rivendicazione.