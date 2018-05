Governo: Ue attende, 'seguiamo sviluppi'

BRUXELLES 14 MAY - "Stiamo seguendo da vicino l'evolversi della situazione politica in Italia. E siamo in modalità di attesa e quando avremo un annunciò faremo un commento". Così il portavoce della Commissione Ue, Margaritis Schinas, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di commentare la situazione in Italia.