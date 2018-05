Vertice Rajoy-Sanchez dopo nomina Torra

MADRID, 15 MAG - Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha visto questa mattina alla Moncloa il capo dell'opposizione il socialista Pedro Sanchez per coordinare le posizioni dopo l'elezione ieri del nuovo presidente indipendentista della Catalogna Quim Torra. Rajoy ha indicato su twitter che il colloquio è stato dedicato alla "difesa dei diritti di tutti gli spagnoli". Secondo Tv3, Rajoy e Sanchez non escludono di ripristinare il commissariamento in caso di "illegalità" da parte del nuovo Govern.