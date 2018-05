Erdogan a Londra, protesta attivisti

LONDRA, 15 MAG - Alcune centinaia di attivisti della sinistra britannica, con esponenti della diaspora curda e oppositori turchi emigrati, si sono dati appuntamento stamattina nel centro di Londra per protestare contro la visita in corso in queste ore del presidente Recep Tayyip Edogan, atteso da incontri sia con la regina sia con la premier Theresa May. Il raduno prevede un piccolo corteo fin vicino a Downing Street per denunciare le violazioni dei diritti umani attribuite al leader di Ankara, al grido di slogan come 'Erdogan terrorista' o 'Assassino dei curdi'. Erdogan sarà peraltro a Downing Street solo più tardi, a manifestazione finita, e dichiarazione congiunte con May sono annunciate verso sera. Ad animare la protesta, gruppi della sinistra radicale che sono anche sostenitori della causa palestinese, ma che non intendono fare 'sconti' al presidente turco nonostante la sua linea durissima di queste ore contro il bagno di sangue a Gaza.