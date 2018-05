Ramadan: prevista oggi luna crescente

ROMA, 15 MAG - In Arabia Saudita, e in molti Paesi del mondo islamico e non, questa sera si osserverà la luna per stabilire la data di inizio di Ramadan, mese sacro ai musulmani. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, in base all'avvistamento della luna crescente, il mese di preghiera e digiuno per i musulmani comincerà il 16 maggio o dopo. Il Ramadan dura tra i 29 e 30 giorni e ogni anno viene anticipato di 10 o 12 giorni rispetto all'anno precedente. Durante il mese sacro, i musulmani praticanti si astengono dal mangiare, bere, fumare, avere rapporti sessuali dall'alba al tramonto, essendo questo uno dei cinque pilastri dell'Islam.