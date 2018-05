Passeggero nudo su volo Alaska Airlines

NEW YORK, 15 MAG - Un uomo completamente nudo si e' messo a correre lungo il corridoio di un aereo dell'Alaska Airlines. E' successo mentre era in volo da Seattle a Anchorage. Testimone a bordo anche l'ex deputato democratico dell'Alaska Johnny Ellis, il quale in una serie di tweet ha descritto ciò che e' accaduto. "Un uomo completamente nudo - si legge - si e' messo a correre da un capo dall'altro dell'aereo urlando e agitandosi". Ha poi aggiunto che e' stato afferrato da due passeggeri e chiuso in bagno. L'insolito episodio si e' verificato mentre mancava poco all'atterraggio. Dopo qualche momento di paura alla fine tutti i passeggeri sono scoppiati a ridere. Una volta a terra, il personale di sicurezza dell'aeroporto di Anchorage ha preso in custodia l'uomo e lo ha portato in ospedale.