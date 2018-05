Trump,pena morte a chi uccide poliziotti

WASHINGTON, 15 MAG - Pena di morte per chi uccide i poliziotti: Donald Trump ha rilanciato la sua proposta parlando durante una cerimonia a Capitol Hill per gli ufficiali caduti. "Credo che i criminali che uccidono i nostri poliziotti dovrebbero essere condannati alla pena di morte. Portare avanti" questa idea, ha dichiarato. Sin dalla sua campagna elettorale Trump aveva promesso che, se fosse stato eletto, una delle prime cose che avrebbe fatto sarebbe stato firmare un ordine esecutivo per prevedere la pena capitale nei confronti di chi uccide un agente. Posizione ribadita anche dopo la sua elezione. Il tycoon ha suggerito la pena di morte anche per i trafficanti di droga.