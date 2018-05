Iran: Mogherini, Ue vuole salvare intesa

BRUXELLES, 15 MAG - "L'unione europea è determinata a salvare l'accordo nucleare iraniano, stiamo mettendo in piedi una serie di misure per mantenere l'accordo". Lo ha annunciato l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini. "Abbiamo visto la stessa determinazione da parte dell'Iran - ha aggiunto -. Stiamo operando in un contesto difficile dopo l'annuncio di Trump, ma riaffermiamo il nostro impegno a mantenere in piedi l'accordo e continuiamo a consultarci ad alti livelli".