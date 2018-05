Siria: Opac, cloro in attacco a febbraio

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 MAG - Gas cloro è stato "probabilmente" usato in un attacco avvenuto in Siria in febbraio nella città di Saraqeb, nella provincia nord-occidentale di Idlib. Lo hanno affermato gli ispettori dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac), citati dall'agenzia Ap, senza addossare la responsabilità ad alcuna delle parti in conflitto.