Zuckerberg presto all'Europarlamento

BRUXELLES, 16 MAG - Mark Zuckerberg ha accettato l'invito rivoltogli dalla Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo e forse già la prossima settimana sarà all'Eurocamera per chiarire le questioni legate all'uso dei dati personali degli utenti di Facebook. Lo ha reso noto il presidente del Pe, Antonio Tajani, esprimendo "apprezzamento" per il fatto che Zuckerberg "abbia deciso di presentarsi di persona davanti ai rappresentanti di 500 milioni di europei: è un passo nella giusta direzione per ristabilire la fiducia".