Migranti: Italia prima per minori soli

BRUXELLES, 16 MAG - Sono stati 31.400 i minori non accompagnati, tra i richiedenti asilo, registrati nel 2017, in totale, nell'Ue. Circa uno su tre minori non accompagnati, pari a 10mila (ovvero il 32%) ha presentato richiesta in Italia, dove il numero è salito rispetto al 2016 (4mila in più; +66%). In Italia il 65% di tutti i richiedenti asilo di un'età inferiore ai 18 anni erano non accompagnati, registrando la quota più alta. Alle spalle dell'Italia, la Germania (9.100, 29%). Lo comunica Eurostat.