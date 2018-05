Siria: raid anti-Isis, 4 civili uccisi

(ANSAmed) - BEIRUT, 17 MAG - E' di almeno quattro civili uccisi il bilancio di raid aerei della Coalizione anti-Isis a guida americana contro località nella Siria orientale al confine con l'Iraq, secondo quanto riferiscono fonti locali. Le fonti precisano che i bombardamenti hanno preso di mira zone ancora in mano a miliziani dello 'Stato islamico', ma che hanno ucciso almeno quattro civili a Susa, un paese nel distretto di Abukamal, ultima città siriana prima della frontiera con l'Iraq. Le notizie non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno.