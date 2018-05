Facebook pronta contro abusi elezioni

NEW YORK, 17 MAG - Facebook si allea con il think-tank Atlantic Council, in una 'partnership elettorale'. "Facebook sta investendo molto per prevenire il rischio che il nostro servizio sia abusato durante le elezioni", afferma il social media in una nota. "Oggi lanciamo una nuova partnership con l'Atlantic Council, che ha una reputazione stellare nel cercare soluzioni innovative a problemi difficili. Gli esperti del loro Digital Forensic Research lavoreranno con i nostri team" per mettere in guardia e individuare in "tempo reale" le "minacce emergenti e le campagne di disinformazione nel mondo".