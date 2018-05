Monarchia Borbone più impopolare Europa

BARCELLONA, 17 MAG - La monarchia dei Borbone in Spagna è ora la più impopolare d'Europa secondo un sondaggio reso pubblico oggi. Il 37% degli spagnoli pensa che sarebbe bene abolirla e solo il 24% ritiene che questo avrebbe un effetto negativo per il paese, secondo un sondaggio Ipsos Global Advisor pubblicato da ElDiario.es. Il 52% degli spagnoli è per un referendum. In confronto solo il 15% dei cittadini britannici ritiene che una abolizione della monarchia sarebbe un fatto positivo. Il sondaggio è stato realizzato intervistando 20mila persone in 28 paesi del mondo.