Trump a Kim, non sarete 'modello Libia'

WASHINGTON , 17 MAG - Non vogliamo un 'modello Libia' per risolvere la situazione della Corea del Nord: lo ha detto il presidente americano, Donald Trump. "In Libia abbiamo decimato quel Paese. Non c'e' stato un accordo per tenere Gheddafi - ha detto il presidente americano - nessuna assicurazione di una sua protezione o di fornirgli aiuti militari. In Corea del Nord se non facciamo l'accordo si ripeterebbe quel modello".